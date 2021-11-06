Татьяна Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в Красноярском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об ухудшении эпидемиологической ситуации в десяти регионах страны. В том числе, в Красноярском крае. Она отметила, что сейчас крайне необходимо заняться наращиванием темпов вакцинации, пишет ТАСС.

— Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России, — пояснила Голикова.

Напомним, что сейчас в регионе действуют QR-коды. Они необходимы для посещения большинства общественных мест. Речи о введении локдауна с 8 ноября пока не идет. Тем временем несколько красноярских вузов приняли решение продлить дистанционный режим работы после 8 ноября. В СФУ и СИБГУ им Решетнева «удаленка» продлится минимум до 13 ноября. Ректоры уже подписали соответствующие распоряжения.