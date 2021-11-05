Красноярские университеты продолжат работу в дистанционном формате с 8 по 13 ноября

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Несколько красноярских вузов приняли решение продлить дистанционный режим работы после 8 ноября. Так, в СФУ и СИБГУ им Решетнева «удаленка» продлится минимум до 13 ноября. Ректоры двух университетов подписали соответствующие распоряжения.

Также в СФУ напомнили, что с 8 ноября вступает в силу указ об отстранении от работы непривитых сотрудников – все те, кто не имеют медицинские противопоказания будут не допущены к работе.

Отметим, что в школах дистанционный формат обучение не продлится после 8 ноября. Учащиеся в понедельник по плану сядут за парты и продолжат учиться, за исключением тех школ и классов, которые находятся на карантине по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID -19. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каждом конкретном учреждении директор может принять решение о переводе на дистант.