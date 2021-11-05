В крае действует система QR-кодов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае НЕ вводят локдаун и комендантский час с 8 ноября. Информация, которую сейчас распространяют в мессенджерах и социальны сетях о новых ограничениях является фейковой. Об этом заявили в правительстве Красноярского края.

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Как пояснили в оперативном штабе региона, в чатах и социальных сетях распространяется ложная информация о приостановке работы учреждений образования, общепита и торговли, а также о введении в крае комендантского часа с 8 по 15 ноября. Аналогичные сообщения получили сегодня крупные краевые и федеральные предприятия, больницы, школы и университеты.

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На сегодняшний день руководство регионом не принимало подобных решений об ужесточении превентивных мер.

Напомним, что на территории Красноярского края в обязательном порядке действует масочный режим, а также пропускная система QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде в ТРЦ.