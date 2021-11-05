На Торгашинском хребте закончилось строительство лестницы, специалисты принимают готовую работу

В Красноярске строят самую длинную лестницу в России. Фото: краевое агентство по туризму

В Красноярском крае завершено строительство самой длинной лестницы в России на Торгашинском хребте. Подрядная организация выполнила работы в срок. Как пояснила корреспонденту «Комсомольской правды», дата открытия пока не назначена, так как специалисты еще не закончили приемку нового объекта.

- До 15 ноября идёт приёмка работ, по её завершению и после устранений всех выявленных замечаний, мы сообщим о дате открытия локации для посетителей, - отметила руководитель «Туристского информационного центра Красноярского края» Алёна Кочанова.

Напомним, что в Красноярском крае построили самую длинную лестницу в России, которая ведет от берега реки Базаиха на вершину Торгашинского хребта.