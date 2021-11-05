В Красноярском крае за сутки ковидом заболели 723 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 ноября в Красноярском крае установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 723 случая за сутки. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 134 782 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 689 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 118 730 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 29 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 707 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 729 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 123 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 767. Проведено тестов на коронавирус всего 4 023 266, из них за последние сутки 11 973., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.