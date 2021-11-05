Житель Красноярска получил 4 года колонии за обман своих друзей

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Житель Красноярска был осужден и получил 4 года колонии за обман своих друзей – он одолжил и продал чужой автомобиль, а также занял 440 000 рублей и не вернул. Как сообщают в МВД, суд посчитал 38-летнего мужчину виновным по статьям «Присвоение» и «Мошенничество».

Оказалось, что мошенник одолжил у своего знакомого на 3 дня автомобиль «Мазда», стоимостью более 400 000 рублей. Но возвращать он его не планировал – сразу же продал и потратил деньги. Во время следствия выяснилось, что мужчина причастен еще к двум преступлениям. Он одолжил у одного своего знакомого 440 000 рублей, а с другим заключил договор аренды автомобиля с последующим выкупом на 200 тысяч рублей, но обязательства свои не выполнил, а деньги растратил на личные нужды.

Было заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Присвоение». Рассмотрев предоставленные материалы расследования, суд признал мужчину виновным и назначил 4 года реального лишения свободы