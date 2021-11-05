В Красноярске сотрудники ГИБДД незаметно следят за автобусами

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В Красноярске сотрудники ГИБДД незаметно следят за тем, как водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. Как пояснили в пресс-службе ведомства, скрытое наблюдение происходит из машины, которая внешне не показывает свою принадлежность к дорожной полиции.

«Слежка» происходит во время активного движения маршрутного автобуса. Автомобиль с сотрудниками ГИБДД незаметно ездит за общественным транспортом и фиксирует все нарушения ПДД. Затем на конечной остановке экипаж ДПС демонстрирует водителю его нарушения, проводит с ним профилактическую беседу о недопущении подобных ситуаций и привлекает его к ответственности.

Отметим, что в Красноярске только в октябре произошло 9 ДТП по вине водителей маршрутных транспортных средств, в результате которых получили травмы 12 человек.

Госавтоинспекция призывает граждан незамедлительно сообщать о нарушениях ПДД водителями «маршруток», а также в случаях, если состояние водителя вызывает опасения (заметны усталость или признаки опьянения) в дежурное отделение полка ДПС по телефону 226-85-91