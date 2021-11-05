На красноярской ГЭС до 7 ноября будет работать праздничная иллюминация

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярской ГЭС в честь праздников – дня Народного единства и дня рождения станции – зажгли праздничную вечернюю подсветку. Как пояснили в пресс-службе организации, иллюминацией можно будет насладиться до вечера 7 ноября.

Архитектурная подсветка начинает свою работу вечером, когда уже стемнеет, а выключается под утро, на рассвете. Всех любителей красноярской достопримечательности приглашают делать красивые фото.

Напомним, что красноярская ГЭС по установленной мощности (6000 МВт) занимает второе место в России и входит в десятку крупнейших ГЭС мира. Гидроэлектростанция работает в красноярской энергосистеме Объединенной энергосистемы Сибири.