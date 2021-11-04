Под Красноярском в горящем доме погиб мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе в горящем доме погиб мужчина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома – по данному факту началась проверка, необходимо выяснить, носит смерть криминальный характер или это несчастный случай.

Предварительно известно, что трагедия произошла ночью 3 ноября в селе Арейское. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 64-летнего хозяина дома с признаками отравления продуктами горения. Известно, что в доме он жил один, а огонь вспыхнул, когда мужчина спал. Очаг возгорания – возле печи. То есть причиной могла стать неисправность печного отопления, либо нарушение правил эксплуатации печи. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от соседей.

Тело мужчины направили на экспертизу, она и установит точную причину смерти пожилого человека. И затем по результатам проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.