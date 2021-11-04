Красноярские приставы забрали у похоронной фирмы помещения и передали университету Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские приставы забрали у похоронной фирмы два помещения, в которых оказывались ритуальные услуги. И передал их университету. Какому именно, не уточняется.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-служб УФССП по краю, между высшим учебным заведением и организацией, оказывающей ритуальные услуги, был заключен договор аренды объектов недвижимого имущества. Университет предоставил в аренду организации два нежилых помещения. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что договор был составлен с нарушениями требований законодательства, в ущерб интересам вуза.

В суд был подан иск с требованием признать сделку недействительной, что и было сделано. Правда, фирма не спешила исполнить решение суда. Но когда пристав сообщил об исполнительном производстве и его последствиях, директор фирмы стал сговорчивее и дал своим сотрудникам указание собрать вещи для переезда. Пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.