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Происшествия4 ноября 2021 8:45

Под Красноярском по вине темного кроссовера разбились две машины

Пострадавшие просят помочь отыскать виновника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском по вине темного кроссовера разбились две машины. Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском по вине темного кроссовера разбились две машины. Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском разбились две иномарки, пострадали люди. И теперь владельцы этих автомобилей вместе с сотрудниками ГИБДД просят помощи в поисках виновника аварии. По порядку: произошла авария накануне, 3 ноября, на трассе Красноярск – Железногорск, около 7:50 утра. Дорога в две полосы, и вдруг из общего потока выделяется кроссовер (предположительно «Киа Спортейдж») и пытается обогнать идущую перед ним машину по встречной полосе.

Увидев его, 40-летняя женщина-водитель на «Тойоте Калдине», чтобы избежать лобового столкновения, отворачивает на обочину. Здесь скользко, лежит снег, в итоге женщина не справляется с управлением и в попытке затормозить машину выносит на встречную полосу. Здесь она разворачивается и получает удар в бок от «Тойоты Ипсум».

В итоге две «Тойоты» в неходовом состоянии, одна в кювете. Оба водителя и пассажир с травмами доставлены в больницу. А теперь разыскивают того, кто спровоцировал это ДТП. Наверняка он попал на видеорегистраторы других автомобилей. Позвонить можно по номерам: 102, либо 8-999-314-14-58.