В Красноярске на въезде на Коммунальный мост установили сигнальные огни. Фото: администрация города

В Красноярске на въезде на Коммунальный мост с улицы Дубровинского установили светодиодные сигнальные огни. Они встроены в разделительный бордюр и начинают мигать с наступлением темноты. Главная их цель – обратить внимание автомобилистов на сложный поворот и указать на наличие разделительного бордюра.

Как рассказали в администрации города, всего установлено 37 таких светильников. Они работают от солнечных батарей. Несмотря на пасмурную погоду, им хватило двух дней для зарядки. Причем сигнальные огни синхронизируются между собой и мигают друг за другом бегущей дорожкой, прямо как на взлетной полосе.

- Для Красноярска – это первый такой опыт. Подобные сигнальные огни были протестированы в прошлом году на загородных трассах. Они показали себя очень хорошо и успешно пережили самые сильные морозы. Поэтому продолжаем внедрять в дорожной сфере Красноярска самые передовые технологии для безопасности, - прокомментировали в мэрии.