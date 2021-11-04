На Таймыре браконьер бросил лодку с осетрами и пытался сбежать

На Таймыре браконьер бросил лодку с осетрами и решил сбежать. Стоп-кадр видео

На Таймыре полицейские дознаватели направили в суд уголовное дело по факту незаконного вылова семи осетров. Общая стоимость краснокнижной рыбы составляет более 1 миллиона рублей. К счастью, когда браконьера заметили, он еще не успел распотрошить осетров – они были живы, когда их выпустили в Енисей, пришли в себя и ушли на глубину. Так что ущерб любителю незаконной рыбалки, может, и не придется возмещать, но по закону он ответит.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло это в начале октября, когда мобильная группа проводила мониторинг реки Енисей вверх по течению от поселка Потапово, это в 90 км от Дудинки. Заметили на воде лодку – без владельца, без регистрации. Внутри 7 осетров, которых спасли, а также крюк, которым рыбу вытаскивают из воды. Сети отсутствовали. Оказывается, владелец первым заметил патруль, утопил сети в воде (как улику) и поспешил скрыться. Но его все равно нашли, это 46-летний житель Игарки. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.