В Красноярске начались соревнования по спортивной гимнастике памяти Елены Наймушиной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проходят ХХVI Всероссийские соревнования памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Турнир традиционно принимает красноярская СШОР по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука. И именно Валентин Шевчук был тренером именитой спортсменки.

Впервые турнир прошел в 1995 году. На него ежегодно собираются сотни спортсменов из разных регионов страны. Вот и в этот раз в Красноярск приехали более 200 гимнастов из Ангарска, Барнаула, Бийска, Благовещенска, Владимира, Екатеринбурга, Железногорска, Звенигорода, Ишима, Кемерово, Коврова, Ленинск-Кузнецка, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Рубцовска, Северска, Ступино, Томска, Читы и Югры.

В соревнованиях принимают участие мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Спортсмены могут выполнить или подтвердить норматив мастера спорта России. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в этом году соревнования пройдут без зрителей.

Совместно с всероссийским турниром в стенах школы проходят краевые соревнования «Юные дарования», участниками которых станут восходящие звездочки спортивной гимнастики, выступающие по II и III спортивным разрядам, сообщает министерство спорта Красноярского края.