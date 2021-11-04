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Происшествия4 ноября 2021 6:11

В Красноярске два мошенника обманули на 13 миллионов машиностроительный завод

Дело уже передали в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске два мошенника обманули на 13 миллионов машиностроительный завод

В Красноярске два мошенника обманули на 13 миллионов машиностроительный завод

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция завершила расследование уголовного дела по мошенничеству на 13 миллионов рублей. Двум фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Это – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и его коммерческий директор.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, дело было в декабре 2018 года. Обвиняемые заключили договор с одним из городских машиностроительных предприятий на поставку металлоконструкций. Однако получив предоплату за товар в размере 13 миллионов рублей, обвиняемые и обязательства свои не исполнили, и деньги назад не вернули.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции удалось распутать эту историю и доказать, что мошенничество имело место быть. Что заказ не исполнили намеренно, а не потому, что повлияли какие-то потусторонние силы. Дело будет рассматриваться в суде Октябрьского района.