В Красноярске два мошенника обманули на 13 миллионов машиностроительный завод Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция завершила расследование уголовного дела по мошенничеству на 13 миллионов рублей. Двум фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Это – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и его коммерческий директор.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, дело было в декабре 2018 года. Обвиняемые заключили договор с одним из городских машиностроительных предприятий на поставку металлоконструкций. Однако получив предоплату за товар в размере 13 миллионов рублей, обвиняемые и обязательства свои не исполнили, и деньги назад не вернули.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции удалось распутать эту историю и доказать, что мошенничество имело место быть. Что заказ не исполнили намеренно, а не потому, что повлияли какие-то потусторонние силы. Дело будет рассматриваться в суде Октябрьского района.