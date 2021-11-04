Почему забота о коллективе стала лучшей инвестицией в бизнес

Заместитель генерального директора Tele2 по организационному развитию и управлению персоналом Елена Иванова. Фото: Tele2

Заместитель генерального директора Tele2 по организационному развитию и управлению персоналом Елена Иванова выступила на HR-форуме «Коммерсанта» с темой «Wellbeing – фундамент для развития компании. Почему забота о сотрудниках стала лучшей инвестицией в бизнес».

В своем выступлении спикер отметила, что изменение кадровой политики компаний потребовалось в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. В разгар первой волны «коронакризиса» мобильный оператор Tele2 всего за две недели перевел на удаленную работу более 8000 сотрудников. Был создан COVID-штаб, главным приоритетом которого стала забота о здоровье сотрудников. Пандемией были продиктованы и изменения в коммуникации внутри компании: встречи коллектива с руководством сменились прямыми эфирами и подкастами, корпоративные активности и праздники также перетекли в онлайн.

- Мы делаем все, чтобы наши сотрудники не болели. Но если человек все-таки заболел, ему гарантирована помощь. Это зона наших осознанных инвестиций. И мы используем очень широкий спектр мер для поддержки наших сотрудников, для заботы о них. Мы сделали верный акцент на социальное благополучие команды, и это поддержало нашу производительность труда. В итоге компания максимально комфортно прошла первый пандемийный год по финансовым показателям, - отмечает Елена Иванова.

Однако пандемия продолжается, и нужны новые инструменты для того, чтобы сохранить эффективную команду и привлекать лучшие кадры.

В 2021 году в компании внедрили гибридный формат работы – 3 дня в офисе и 2 дня дома. И придумали единое онлайн-пространство заботы о сотрудниках, которое назвали Tele2Care.

- Мы сконцентрировали на этом портале все «самое важное» - информацию о физическом здоровье, эмоциональном равновесии, социальном благополучии и профессиональном развитии. На этом портале собраны все компенсации, льготы и бонусы, доступные каждому в Tele2. В этом году мы закончим работу над онлайн-пространством, добавив туда личный кабинет, Smart Benefits (гибкие льготы) и программу эмоциональной поддержки сотрудников, - поясняет Елена Иванова.

Как отмечает эксперт Tele2, благодаря грамотно выстроенной кадровой политике производительность труда в компании, по прогнозам, прирастет в будущем году еще на 6,1%. При этом забота о сотрудниках останется неотъемлемой частью корпоративной культуры компании, частью HR-бренда и стратегии Tele2.