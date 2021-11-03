Красноярские школьники продолжат учебу после каникул в очном формате Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские школьники ушли на плановые каникулы. Впереди у них целая неделя свободного времени, чтобы отдохнуть и набраться сил. А что будет, когда они вернуться? Не переведут ли школьников на дистанционку, учитывая ситуацию с коронавирусом? В главном управлении образования города взяли за основу рекомендации министерства образования края и решили: во второй четверти школьники будут учиться очно.

Исключение составляют те классы, которые находятся на карантине по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Однако руководство любой школы может принять решение о переводе на дистант, если эпидемиологическая ситуация в конкретном учреждении станет ухудшаться.

В управлении образования города напомнили, что в школах соблюдаются превентивные меры для сохранения здоровья учащихся и педагогического коллектива. Действует кабинетная система, когда ученики остаются в классах, а учителя-предметники приходят к ним на уроки. Во всех образовательных учреждениях организованы утренние фильтры, есть рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и средства дезинфекции.