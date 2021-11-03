Алексей Веллер передал несколько бактерицидных рециркуляторов в детскую больницу и дома ветеранов

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Депутат Государственой Думы от Красоярского края считает, что в условиях пандемии нужно оказывать любую посильную помощь для борьбы с коронавирусом

Детское отделение Дзержинской районной больницы получило бактерицидный рециркулятор, переданный врачам депутатом Госдумы Алексеем Веллером в рамках работы волонтерского центра партии «Единая Россия».

Благодаря этому прибору воздух в помещениях очищается и обеззараживается – особенно это важно в больничных отделениях во время новой волны коронавируса.

Глава детского отделения в Дзержинской больнице Вера Николаюк отмечает, что такой прибор может работать в течение всего дня, во время очищения воздуха не нужно выводить из помещения детей – он безопасен для людей, в отличии от кварцевых бактерицидных ламп.

- Новая волна оказалась еще коварнее, теперь и дети стали болеть сложнее, об этом говорит учащение случаев тяжелого течения заболевания. Сейчас все поликлиники и больницы испытывают огромную нагрузку, врачи и медперсонал работают на износ. Конечно, в таких условиях мы должны оказывать медикам всю возможную помощь, – подчеркнул парламентарий.

Также Алексей Веллер передал новые рециркуляторы в Молодежный Центр «Факел»Боготольского района, в дома ветеранов Иланского и Нижнеингашского районов Красноярского края.