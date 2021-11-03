В Красноярске запустили бот для проверки очереди на вакцинацию Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске создали в «Телеграме» бот, который отслеживает и показывает, сколько человек находится в очереди на вакцинацию в том или ином внебольничном пункте. Такие пункты находятся почти во всех крупных торговых центрах города. Запустил бот краевой центр управления регионом. Его можно найти в мессенджере по названию @vakcinatut_bot, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на краевой оперативный штаб.

Бот предлагает выбрать район Красноярска, а затем пункт вакцинации в ТЦ. После этого пользователю покажут, сколько человек стояло в очереди на момент последнего обновления данных. А обновлять информацию будут три раза в день – в 12:00 часов, в 15:00 и 18:00 часов. Бот также покажет, до какого часа будут открыть и принимать нужный пункт вакцинации. Параллельно эти данные будут публиковаться в «Телеграм-канале» красноярского оперштаба.