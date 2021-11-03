В Железногорске сотрудница дома престарелых на чужие деньги купила себе кольца и комод. Фото: МВД

В Железногорском доме-интернате для пожилых людей произошло ЧП, в котором сейчас разбирается полиция. Одна из сотрудниц подозревается в краже с банковского счета живущей здесь женщины.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в пансионате существует такой порядок: банковские карты жильцов хранятся в сейфе у директора. Многие постояльцы ведь не могут выйти в магазин, чтобы купить себе какие-то дополнительные вещи, поэтому просят сотрудников учреждения. Те берут карты и делают покупки, а затем с чеком возвращают назад в сейф директора.

Не так давно руководитель заметил, что не хватает карты 80-летней неходячей женщины. Внутренняя проверка ни к чему не привела. Тогда в пансионат вызвали полицию. И выяснилось, что к хищению может быть причастна 36-летняя работница. Предположительно она расплачивалась чужими деньгами за свои покупки – приобрела комод себе домой, дамскую сумочку, золотые украшения. Если следователи и затем суд докажут ее вину, все средства придется вернуть бабушке. Максимальный срок наказания за такое преступление – до 6 лет лишения свободы.