Количество заболевших коронавирусом увеличилось за сутки на 709 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 3 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 133 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. А том числе за последние сутки зарегистрировано 709 случаев заболевания. Ситуация по городам и районам выглядит следующим образом: 159 случаев – в Красноярске, 46 – в Минусинске, 38 – в Канске, 36 – в Кежемском районе, 30 – в Лесосибирске, 26 – в Курагинском районе, по 25 – в Емельяновском, Минусинском районах и в городе Бородино.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 191 контактный человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 819 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 671. Проведено тестов на коронавирус всего 3 997 708, из них за последние сутки 1067.

Региональный минздрав сообщает: за сутки выздоровели 628 человек, всего с начала пандемии – 117 390. А вот количество погибших составило 31 за сутки. И всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 6 668 жителей края.