Для красноярцев склоны фанпарка «Бобровый лог» начали засыпать снегом. Фото: сайт фанпарка

Для любителей зимних видов спорта хорошая новость: склоны фанпарка «Бобовый лог» начали засыпать снегом. Осадков ждать не стали – раз погода установилась, можно выкатывать оборудование для искусственной снегогенерации.

- На трассах канатно-кресельного подъемника К2 искусственный снег генерируют 10 снежных пушек, на К1 (трасса №9) – 21 снежное ружье. На подготовку первых трасс, при условии устойчивых отрицательных температур, потребуется порядка 10-14 дней. При температурных колебаниях в сторону «плюса» срок подготовки горнолыжных трасс может увеличиться.

В ближайшее время на склоны выйдет снегоуплотнительная техника. Ратраки начнут формировать подушку для будущих горнолыжных трасс, высота которой составляет порядка 60 см. Главное, чтобы не было температурных качелей. К слову, снегогенерация началась 2 ноября, а в прошлом году – на 11 дней позже. И сезон тогда открыли 27 ноября.

О дате открытия будет сообщено дополнительно.