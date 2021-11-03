Красноярцам показали, как выглядит реанимация «красной зоны» краевой больницы. Стоп-кадр видео

Сотрудники Красноярской краевой больницы показали, как выглядит реанимационное отделение в «красной зоне». Это отделение, где врачи в прямом смысле борются за жизни своих пациентов. Сейчас в реанимации 56 человек, большинство без сознания и не могут самостоятельно дышать, поэтому подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Есть такие, кто находится здесь несколько недель. Их состояние 24 часа в сутки отслеживает высокоточное медицинское оборудование. А по отделению ходят «люди в черном» - закутанный с ног до головы в защитные костюмы медперсонал.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае по-прежнему далека от оптимистичной: по данным оперативного штаба в крае на 12 часов 3 ноября зафиксировано 709 новых заболеваний за сутки. Днем ранее их было 701. Третья волна, не снижаясь, перешла в четвертую. Медикам сейчас очень непросто, поэтому они – первые, кто выступает за иммунизацию населения и соблюдение всех ограничительных мер.