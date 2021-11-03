В Красноярске рестораторы опасаются введения в кафе и ресторанах QR-кодов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске владельцы кафе и ресторанов опасаются распространения системы QR-кодов на их заведения. Но не потому, что они против этой системы. Просто из-за нее количество посетителей упадет настолько, что работать будет невыгодно и придется закрыться. Кому-то на время, а кому-то и навсегда. Общепит и так переживает не лучшие времена, на минувшей неделе два бара сообщили о своем закрытии.

Представители сети заведений Berrywood Family записали ролики с призывом к горожанам вакцинироваться и разместили их в своем «Инстаграме»: «Друзья, в нашем регионе наблюдается рекордное количество заболевших коронавирусом. И только массовая вакцинация может свести к минимуму все коронавирусные ограничения как в регионе, так и в стране. Мы призываем вакцинироваться как можно скорее».

Добавим, что в настоящее время ограничения по QR-кодам действуют в торгово-развлекательных и культурно-досуговых учреждениях. Но Роспотребнадзор не исключает, что список мест увеличится и туда войдут кафе, парикмахерские, спортзалы.