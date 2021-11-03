На трассе между Красноярском и Дивногорском разбились две иномарки. ФОто: ЧП Красноярск

На трассе Р-257 «Енисей» между Красноярском и Дивногорском разбились две иномарки. Произошло это утром 3 ноября неподалеку от поселка Овсянка, в паре сотен метров от пешеходного виадука. По информации ГИБДД за рулем черной «Шкоды» находился 25-летний водитель. Он ехал со стороны Красноярска, вылетел на встречную полосу и там почти лоб в лоб врезался в «Додж». В результате пострадали оба водителя – их на скорой увезли в больницу. Да и сами автомобили сильно разбиты, едва ли они подлежат восстановлению. А если и да, то объем работ и цена будут колоссальными.

Предварительной причиной госавтоинспекторы называют сложные погодные условия и неосторожность водителя «Шкоды». Накануне были осадки, ночью подморозило, дорога скользкая. Очевидно, молодой человек не справился с управлением. В ГИБДД предостерегают автомобилистов, что сейчас на трассах за городом нужно быть очень и очень осторожными.