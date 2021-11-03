В Красноярск запретили ввозить турецкие лимоны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск, как и в другие регионы России, запретили ввозить лимоны. Не все, а только из Турции, произведенные компанией с длинным названием «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi». И не навсегда, а временно – до устранения причин, препятствующих импорту.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, «данная мера направлена на недопущение возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения». Ранее в этих фруктах были выявлены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Как отреагирует на это рынок, сложно сказать, но легко представить. Обычно при резком дефиците тех или иных продуктов происходит и резкий рост цен на них. Но ведь Турция – не единственный их производитель. Крупные красноярские торговые сети могут себе позволить сменить поставщика.

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