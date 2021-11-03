ВТБ расширил опции «Карты возможностей»

ВТБ расширил возможности пользователей своего флагманского продукта «Карта возможностей». Клиентам теперь доступен ряд новых опций - увеличенный беспроцентный период до 200 дней, а также повышенный кешбэк на любые покупки в первые 30 дней пользования карты. Предложение распространяется на всех новых держателей кредитной карты и действует до 31 декабря 2021 года.

При оформлении «Карты возможностей» клиенты могут воспользоваться расширенным льготным периодом, в рамках которого на протяжении первых шести месяцев и 20 дней они не будут платить проценты по кредиту. При этом пользователи можно без комиссии снимать и переводить с карты до 50 тысяч рублей в месяц.

Владельцы кредитной «Карты возможностей» также смогут получить дополнительную выгоду от собственных трат. Размер кешбэка на любые покупки вырос с 1,5% до 10% и будет действовать в течение первых 30 дней использования карты. Клиенты смогут вернуть до 2 тыс. бонусных рублей с первых покупок.

За бонусную валюту можно будет приобрести не только товары из онлайн-каталога программы лояльности Мультибонус, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу «один к одному» (1 бонусный рубль равен 1 рублю).

Любой клиент ВТБ может оформить цифровую кредитную карту без визита в отделение, в ВТБ Онлайн за несколько минут. Для получения необходимо заполнить небольшую анкету в мобильном приложении. Поля анкеты меняются в зависимости от известной о клиенте информации. После оформления карта сразу будет доступна в приложении.