В Красноярской краевой больнице начали делать операции пациентам с эпилепсией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой клинической больнице начали делать операции пациентам с эпилепсией. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого Минздрав РФ запустило пилотный проект по хирургическому лечению эпилепсии. Участником проекта стал Красноярский край – единственный регион Сибирского федерального округа. С одной стороны – это высокая оценка уровня развития сосудистой нейрохирургии в регионе, с другой – ответ на большую потребность в такой помощи.

- Теперь пациентам из региона с подобной патологией не нужно ехать в Москву или другие федеральные центр, а проходить обследование и лечение в Красноярске. Суть хирургического вмешательства состоит в удалении структур мозга, формирующих очаг патологического возбуждения. Эффективность подобных операций оценивается выше 80%. Первая операция прошла успешно, рассказали в региональном минздраве.

В 30% случаев помочь лекарственными препаратами человеку с эпилепсией невозможно. В этом случае становится необходимым оперативное лечение. При этом из группы людей, которым не подходят препараты, также не всем показано хирургическое лечение. Только после консультаций с нейрохирургами решается вопрос о возможности хирургического лечения.

Это не первые медицинские новации, внедренные в крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Рентгенхирурги краевой больницы освоили новейшую технологию лечения сосудов ног. Данный подход является самым современным методом лечения пациентов и в ряде случаев позволяет избежать необходимости стентирования сосудов. Травматологи краевой больницы скорой медицинской помощи освоили операцию экспертного класса: теперь здесь оказывают помощь пациентам, нуждающимся в ревизионном эндопротезировании суставов.