В Красноярске адвоката осудили за мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске адвоката осудили за попытку совершить мошенничество и признали виновным. Он пытался получить выплату из федерального бюджета за оказанные услуги. Информацию озвучили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Распутывали это дело сотрудники Второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

Следствием, а затем и судом установлено, что с июня по октябрь 2020 года адвокат представлял интересы человека, которого обвиняли в краже, адвокат был назначенным.

В сентябре 2020 года следователь уведомила, что следственные действия завешены, поэтому обвиняемый и его защитник могут ознакомиться с материалами уголовного дела. Но адвокат в назначенное время не явился. Он после ознакомился с делом за один день, а представил на оплату документ, будто бы занимался делом несколько дней. Тем самым планировал получить из бюджета 40 тысяч рублей. Но не вышло. На суде адвокат свою вину признал полностью, суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.