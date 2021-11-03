Власти Красноярска рассказали, какой будет главная елка на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска рассказали о будущем ледовом городке, который появится на острове Татышев. На этот раз выбрали тему русских народных сказок. Для любителей кататься возведут 15 ледяных горок разных размеров: от 1 метра высоты для самых маленьких и до 3,2 метра. Сам ледовый городок в этом году решили сделать максимально интерактивным, одной из его главных локаций станет ледяной лабиринт размерами 8 х 8 метров.

- Традиционно городок украсят ледовые скульптуры, локации будут взаимосвязаны, дополнят друг друга по смыслу, а также выстроятся в игровые маршруты для семей с детьми. На территории парка развернут работу предприятия общепита, так что можно будет согреться, перекусить и продолжить путешествие по ледовому пространству, - рассказала представитель МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.

Для украшения используют декоративную подсветку, подчеркивающую эффектные элементы ледяных фигур, горок и композиций. В центре Татышев-парка установят самую высокую в стране ёлку на 55 метров. Планируется, что ледовый городок будет готов к 20 декабря, дату открытия определят позднее.