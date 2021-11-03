Жительница Красноярска расчленила своего сожителя и пыталась вывезти в гараж в холодильнике

Жительница Красноярска расчленила своего сожителя и пыталась вывезти в гараж. Фото: СК

Жительница Красноярска расчленила своего сожителя и пыталась избавиться от тела. Но не смогла по независящим от нее причинам – помешали дотошные грузчики, которые сочли подозрительным ее действия. Обо всем по порядку: а ночь с 7 на 8 марта 39-летняя женщина отмечала наступающий праздник вместе со своим 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт на почве ревности. Женщина схватила нож и нанесла мужчина один удар в грудь, который оказался смертельным.

До 16 марта тело пролежало в ее квартире. За это время она придумала, как он него избавиться – ножовкой расчленила, упаковала в пакеты и сложила в холодильник. Затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти холодильник в другой район города, где на длительное время арендовала гараж. Но по пути грузчики поинтересовались содержимым холодильника. Видимо, оно вызвало у них подозрение. В конце концов она созналась в своем преступлении.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, суд вынес наказание – 11 лет лишения свободы. Но с учетом предыдущей судимости, еще до конца неотбытой, он отправилась в колонию общего режима на 12 лет. Приговор вступил в законную силу. Кроме того она должна заплатить пострадавшей стороне 700 тысяч рублей компенсации морального ущерба.