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Общество3 ноября 2021 4:42

Красноярские автосалоны «Крепости» выкупил дилер из Нижнего Новгорода

Бывший владелец попал под уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские автосалоны «Крепости» выкупил дилер из Нижнего Новгорода

Красноярские автосалоны «Крепости» выкупил дилер из Нижнего Новгорода

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские автосалоны, который ранее принадлежали компании «Крепость», выкупил автодилер из Нижнего Новгорода «Агат». В краевом центре у него уже есть четыре брендовых автосалона – это Land Rover и Jaguar, Bentley, Porsсhe, Volvo. Теперь он добавит к своему активу еще три бренда. Сделка должна завершиться до конца года, а сумма сделки не называется. Известно, что продавец – Балтийский банк развития, для которого продажа автомобилей – непрофильное направление.

Напомним, что ранее группой компаний «Крепость» владел Александр Кангун. Но три года назад, в 2018-м, он потерпел финансовый крах. Клиенты, заплатившие за новые автомобили, так и не получили их и написали на Кангуна заявления в полицию. На него завели уголовное дело, а все имущество, движимое и недвижимое, ушло на погашение долгов перед клиентами. Он был признан банкротом, а в 2019 году арбитражный суд признал банкротом и его сына.