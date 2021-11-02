В Красноярске бобры помешали прочистке труб на Абаканской протоке

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске завершилась прочистка труб на Абаканской протоке. Работы затянулись из-за того, что бобры построили в одной из них плотину. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

2 ноября завершились работы по прочистке труб на Абаканской протоке. Сложность заключалась в том, что под трубами находился электрический кабель, поэтому прежде, чем начать прочистку, его пришлось вынести на поверхность.

Бобры использовали для строительства плотины бревна, обломки веток, пластиковый мусор и старые удочки. Фото: администрация Красноярска

Когда работы были завершены, оказалось, что одна из труб снова перестала пропускать воду. После того, как ее обследовали водолазы, выяснилось, что конструкция не понравилась бобрам, и они построили внутри крепкую плотину, которой полностью заткнули трубу. Они натащили туда бревна, обломки веток, пластиковый мусор и старые удочки, найденные на Абаканской протоке.

На прочистку трубы от плотины водолазам потребовалось две недели. На данный момент, все работы по очистке завершены.