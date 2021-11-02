Что случилось в Красноярске в ночь на 3 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рассказываем, что случилось в Красноярске в ночь на 3 ноября 2021.

В Красноярском крае за неделю от ковида привились 57 000 жителей

В Красноярском крае установлено рекордное значение привившихся от коронавируса за неделю – вакцину поставили 57 000 человек. Неделю назад первым компонентом привилось около 40 тысяч жителей края. До этого средние показатели по темпам вакцинации были гораздо ниже. (подробнее)

Красноярский «Командор» опроверг дефицит бананов в своих магазинах

Жители Красноярска обратили своё внимание на то, что в магазинах сети «Командор» установлено ограничение на продажу бананов «в одни руки» - один покупатель может приобрести не более 5 килограммов плодов. Горожане высказали предположение, что это может быть связано с дефицитом любимого всеми фрукта. Но в сети магазинов опровергли данную информацию. (подробнее)

В Красноярском крае рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки – 701 человек

В Красноярском крае коронавирус бьет все немыслимые рекорды по заболеваемости – по данным Роспотребнадзора за минувшие сутки заразился 701 человек. Всего, с момента начала пандемии, ковид подхватили 132 632 жителя региона. (подробнее)

Красноярские полицейские арестовали крупного наркодилера и перекрыли канал поставки наркотиков из Тувы

Красноярские полицеские вместе с отрядом спецназа «ГРОМ» смогли задержать крупного наркодилера и перекрыть канал поставки запрещенных веществ из Тувы. Как сообщают в МВД, в тайнике автомобиля было найдено более 1,4 килограммов гашиша. (подробнее)

Красноярская прокуратура признала работу канатки на Николаевской сопке опасной

Новую канатную дорогу, доставляющую всех желающих на смотровую площадку на Николаевской сопке, могут закрыть на 90 дней. Краевая прокуратура признала её работу опасной. Как сообщают в ведомстве, заведено административное дело. (подробнее)