В красноярском микрорайоне «Покровский» вандалы сломали свежеустановленные лавочки

Фото: Администрация Центрального района Красноярска

В красноярском сквере «Дендросад» неизвестные вандалы решили дать свежеустановленным лавочкам «отдохнуть» и положили их на бок. Как сообщили в администрации Центрального района, скамейки вырвали вместе с брусчаткой.

- Вы просили поставить лавочки в сквере "Дендросад" – мы сделали. Но кто-то, видимо, решил, что им лучше полежать, - пишут в паблике Центрального района Красноярска.

В ближайшее время «отдохнувшие» лавочки вновь установят на место вместе с брусчаткой.

Напомним, что сквер «Дендросад» появился в Покровском в 2017 году.