Профилактика кибермошенничества: жителей Красноярского края приглашают принять участие в опросе

За 9 месяцев 2021 года жители Красноярского края 74 раза пожаловались в Банк России на кибермошенничество. В 57 случаях речь шла о банковских кредитах, которые мошенники смогли оформили с помощью персональных данных, полученных у людей. В остальных жалобах описаны ситуации, когда злоумышленники брали онлайн-микрозаймы. В итоге люди оставались должны финансовым организациям и были вынуждены выплачивать долги, которые они не брали.

Большинство схем основаны на социальной инженерии: мошенники обещают человеку «золотые горы» или, наоборот, внушают страх все потерять. Например, может прийти СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем звонит псевдосотрудник финансовой организации и просит назвать код, чтобы якобы отменить заём. По факту этот код может подтверждать операцию списания или же дать доступ в личный кабинет, где мошенники могут похитить деньги со всех счетов клиента.

«Если звонивший назвал себя сотрудником банка, а сам спрашивает данные карты и коды по смс, это мошенник. Если вы сами звоните в банк, у вас могут спросить только кодовое слово. Об этом должен знать каждый. Информировать о правилах безопасного использования банковской карты и электронных сервисов должна финансовая организация, клиентом которой вы являетесь», — отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Жителей Красноярского края приглашают принять участие в опросе Банка России и рассказать о том, как выстроена работа по профилактике мошеннических действий в финансовой организации, где он обслуживается.

Опрос доступен на сайте Банка России с 1 ноября по 3 декабря. Его могут пройти как граждане, так и юридические лица. Опрос для граждан включает 27 вопросов, для бизнеса — 12 вопросов. Мнение каждого участника опроса станет вкладом в повышение финансовой безопасности.