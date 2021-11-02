В Красноярском крае за неделю от ковида привились 57 000 жителей

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В Красноярском крае установлено рекордное значение привившихся от коронавируса за неделю – вакцину поставили 57 000 человек. Как сообщает портал Gornovosti.ru со ссылкой на ЦУР, неделю назад первым компонентом привилось около 40 тысяч жителей края. До этого средние показатели по темпам вакцинации были гораздо ниже.

По последним данным первый компонент вакцины от ковида получили 1 044 398 человек. Полностью привились от коронавируса почти 1 млн жителей края. Сейчас в крае привито 44,41% взрослого населения.

Среди муниципалитетов лидерские позиции по темпам вакцинации оказались у Шарыповского (66,6%), Ирбейского (59,9%) и Северо-Енисейского (59,4%) районов. Самые низкие показатели зафиксированы в Березовском (35,5%), Курагинском (34,7%) и Краснотуранском (35,1%) районах.

В краевой столице первый компонент за минувшую неделю поставили 28 000 жителей, привито 447 тысяч, что превышает 50% взрослого населения.