Красноярский «Командор» опроверг дефицит бананов в своих магазинах

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Жители Красноярска обратили своё внимание на то, что в магазинах сети «Командор» установлено ограничение на продажу бананов «в одни руки» - один покупатель может приобрести не более 5 килограммов плодов. Горожане высказали предположение, что это может быть связано с дефицитом любимого всеми фрукта. Но в сети магазинов опровергли данную информацию.

- Ограничения на продажу бананов свыше 5 кг – нормальная практика практически всех крупных розничных сетей, абсолютно безобидная для обычных покупателей. Люди не покупают больше 5 кг бананов для своей семьи, ведь эти фрукты быстро портятся и теряют товарный вид. Ограничения действуют в нашей компании уже давно, - отметил представитель торговой сети.

До введения ограничений бананы «Командоре» скупали мелкие оптовые компании для дальнейшей перепродажи, потому что стоимость бананов в сети ниже, чем у крупных оптовиков.

Представитель компании отмечает, что у сети заключен прямой контракт с производителями Эквадора, поэтому они могут удерживать цену на банан в дискаунтере «Хороший» в районе 90 рублей, в «Командорах» и гипермаркетах «Аллея» - 95 рублей.

На новогодних праздниках ограничение будет временно снято.