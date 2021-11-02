В Красноярском крае рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки – 701 человек

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В Красноярском крае коронавирус бьет все немыслимые рекорды по заболеваемости – по данным Роспотребнадзора за минувшие сутки заразился 701 человек. Всего, с момента начала пандемии, ковид подхватили 132 632 жителя региона.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 043 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 451 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 451. Проведено тестов на коронавирус всего 3 987 032, из них за последние сутки 3 469, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что на территории края действует масочный режим, также из-за серьезного роста ужесточены превентивные меры – вход в торгово-развлекательные центры только при наличии электронного QR-кода или бумажного аналога о вакцинации, либо перенесенном заболевании.