Восемь брендов представляют Красноярский край на национальном конкурсе «Вкусы России»

По поручению Президента в 2021 году стартовал второй конкурс «Вкусы России». Его главная задача -- познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей страны.

От Красноярского края на конкурсе представлены восемь гастрономических брендов. В частности, дивногорский хлеб, минеральная вода из Тагарского источника, таймырский сиг, минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко, красноярские конфеты, минусинский зефир и таймырская бастурма из оленины.

Поддержать любимые продукты и свой регион можно до 7 ноября путём народного голосования. Каждый участник голосования может выбрать три любимых продукта. Правда есть одно условие – все они должны быть из разных регионов.

Как отметил заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, заявленные на конкурс региональные продукты давно знают и любят как в крае, так и за его пределами.

«Это победители смотров и конкурсов разных уровней, продукты с уникальным вкусом и сибирским характером. У наших брендов есть все шансы на победу, каждый житель края может ее приблизить», -- заявил Леонид Шорохов.

Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе Своё Родное Россельхозбанка, который выступает генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников.

«Чтобы помочь фермерским хозяйствам прорекламировать и продать свою продукцию, найти новые точки сбыта, мы размещаем их на онлайн-платформе Своё Родное. Для них это совершенно бесплатно. А потенциальным покупателям такое размещение даёт возможность познакомиться с богатым ассортиментом производителей и попробовать новые, качественные продукты», – прокомментировала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.