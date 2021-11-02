Красноярская прокуратура признала работу канатки на Николаевской сопке опасной

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Новую канатную дорогу, доставляющую всех желающих на смотровую площадку на Николаевской сопке, могут закрыть на 90 дней. Краевая прокуратура признала её работу опасной. Как сообщают в ведомстве, заведено административное дело.

За содержание и обеспечение канатки сейчас отвечает СФУ, который не предоставил необходимый пакет документов, подтверждающий безопасность работы канатной дороги: нет отчетов о проверке состояния промышленной безопасности на опасном производственном объекте, отсутствует план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, не разработан план работы по осуществлению производственного контроля, ответственность за ее организацию на руководителя учреждения не возложена, у него и руководителя дирекции спортивных объектов отсутствует необходимая аттестация.

В Прокуратуре пояснили, что сейчас Сибирскому Федеральному университету вынесено представление, также заведено административное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности».

Теперь СФУ необходимо устранить все нарушения в кратчайшие сроки, иначе Красноярск лишится канатной дороги на 90 дней.

Напомним, что канатная дорога на Николаевской сопке была запущена 7 октября. Она работала со вторника по пятницу с полудня до 21:00, а в выходные с 10:00 до 21:00 часов.