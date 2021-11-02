С улиц Красноярска снесут 500 незаконных рекламных конструкций до конца 2021 года

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В Красноярске до конца 2021 года уберут около 500 незаконных рекламных конструкций. Как пояснили в мэрии, сейчас проводится поиск подрядчика для проведения работ по демонтажу. Снесены будут различные виды рекламы, включая отдельно стоящие щиты, пилоны, а также размещенные на фасадах жилых домов, коммерческих зданий и ограждениях.

Несанкционированная наружная реклама портит внешний облик города, кроме того может быть опасной. Поэтому любая конструкция должна иметь разрешение на установку и эксплуатацию, а также соответствовать определенным требованиям.

Отметим, что один из способов пополнения бюджета города – это доходы от размещения рекламы. В 2021 году муниципалитетом на торги выставлялись 63 рекламных места со сроком размещения от 5 до 10 лет. Из них по 54 рекламным местам заключены договоры. А всего доходы от наружной рекламы в 2021 году в Красноярске составили около 130 млн. рублей.