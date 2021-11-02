В Красноярск придет штормовой ветер, метель и гололедица 2 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о серьезном ухудшении погоды 2 ноября: прогнозируется сильный ветер, метель и гололедица. В МЧС сообщают, что порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В связи с плохими условиями погоды горожан просят без особой необходимости не покидать помещения, а на улице вести себя осторожно. Не стоит пережидать непогоду около стен домов, на остановках общественного транспорта, а также рядом с деревьями и рекламными щитами.

Дачникам и фермерам категорически не рекомендуем сжигать сухую траву, так из-за порывов ветра пожар может быстро распространиться на большую площадь.

Есть рекомендации и для автомобилистов – водителям следует избежать парковки возле деревьев и проводов – там может образоваться гололедно-изморозевое отложение, что приведет к ЧП.

Также автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.