Красноярская прокуратура проверит, вовремя ли оказали помощь школьнику, погибшему после обморока на уроке

Фото: Мария ЛЕНЦ

После страшной трагедии, произошедшей в одной из школ красноярского микрорайона «Покровка», прокуратура начала проверку. ЧП случилось еще 29 октября – на уроке географии 14-летний подросток упал в обморок. Врачи скорой помощи успели вовремя – мальчик был еще жив. Но, к сожалению, спасти ребенка не удалось – школьник скончался в автомобиле врачей.

Ведомство проверит насколько вовремя школьник получил помощь от сотрудников школы до приезда скорой. Также будут выяснены все обстоятельства, способствовавшие падению ребенка в обморок.

Напомним, что причина гибели подростка пока не ясна. В школе утверждают, что парню стало плохо с сердцем и он упал в обморок. Следственный комитет сейчас проводит доследственную проверку, а причину смерти устанавливают эксперты.