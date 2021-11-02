Красноярские полицейские арестовали крупного наркодилера и перекрыли канал поставки наркотиков из Тувы

Фото: МВД

Красноярские полицеские вместе с отрядом спецназа «ГРОМ» смогли задержать крупного наркодилера и перекрыть канал поставки запрещенных веществ из Тувы. Как сообщают в МВД, в тайнике автомобиля было найдено более 1,4 килограммов гашиша.

Оказалось, что серьезную партию наркодилер пытался провезти на личном автомобиле. А чтобы «товар» не обнаружили, спрятал его в тайнике, оборудованном в металлической полости кузова под бампером автомобиля.

Извлекали партию наркотиков при помощи гидравлического инструмента. В тайнике находились 7 брикетов, обёрнутых в полимерную плёнку, с более чем 500 свёртками внутри.

Сейчас мужчина заключен под стражу, заведено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.