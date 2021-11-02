В Красноярске за весь октябрь поймали 336 безмасочников

В Красноярске за весь октябрь специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в общественных местах 336 жителей города, нарушивших масочный режим. Как пояснили в администрации, проверки велись в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

Специалисты проинспектировали 1991 объектов, из них 1681 объект торговли, 26 предприятий общественного питания и 284 остановочных пункта. На 595 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 2500 бесед с горожанами.

Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Напомним, что за отсутствие маски в общественных местах предусмотрен административный штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей.