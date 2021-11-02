В Красноярске снижают заторы во время перекрытия улицы Чкалова

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В Красноярске для снижения заторов на улице Чкалова во время перекрытия предпринимают дополнительные меры. Как пояснили в администрации, при реализации последнего этапа проекта «Строительство автодороги в створе Волочаевской от Дубровинского до Копылова» из-за перекрытия Чкалова возникли большие автомобильные пробки на примыкающих улицах.

Чтобы уменьшить вероятность заторов, регулируемый пешеходный переход на перекрестке Киренского и Сопочной перенесли за границы перекрестка, в район дома №70 на Академика Киренского. «Зебру» и светофор перенесли на 42 метра, чтобы обеспечить пешеходную доступность и увеличить пропускную способность Киренского.

Также изменен радиус поворота с Киренского на Сопочную. Это удалось сделать, временно изменив территорию стоянки, прилегающей к повороту.

При движении из центра для поворота с Копылова на Киренского теперь предусмотрено две полосы. На участке нанесена новая разметка, установлены знаки и перенесена стоп-линия.

Кроме того, часть автомобилистов теперь могут двигаться по улице Советской. Там провели грейдирование и подсыпку гравийного участка. Водители смогут использовать дорогу, чтобы от здания ВГТРК напрямую выезжать на Николаевский проспект.