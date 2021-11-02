Жителей Красноярска призывают не мешать отлову бездомных псов

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Администрация Красноярска призывает жителей не препятствовать отлову бездомных собак на улицах города. Как пояснили в мэрии, бездомышам не причиняют вреда, их отлавливают гуманным способом и передают в руки специалистов.

Ветеринары проверяют наличие у собаки серьезных заболеваний, а также дают заключение об агрессивности животного. Если в отлов попадет собака, у которой есть хозяин, то из пункта передержки её вернут по требованию. Хозяину необходимо будет оставить паспортные и контактные данные. Важно помнить, что отпускать животное на свободный выгул нельзя, оно должно быть на поводке и под присмотром.

За последние месяцы в Красноярске стали учащаться случаи, когда жители не дают специалистом отлавливать бездомных псов. В администрации отмечают, что все, кто занимается организацией контроля над популяцией бездомных животных в городе, заинтересованы в максимальной открытости и соблюдении федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, что с начала года уже отловлено 2085 собак.