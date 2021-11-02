Красноярская полиция проверит ночной клуб, устроивший нелегальную ночную тусовку во время пандемии коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с ночного клуба Circusгде во время нерабочих дней была проведена ночная вечеринка, что является прямым нарушением указа губернатора региона об антиковидных мерах.

На кадрах из клуба запечатлена запрещенная работа танцпола в субботу, 30 октября. Жители Красноярска пришли на концерт одной из групп, и, когда зазвучала музыка, вышли танцевать, не соблюдая социальную дистанцию и не надевая маски.

В комментариях под видео многие жители региона были возмущены тем, что во время серьезного роста заболевания ковидом и ужесточенных ограничений многие посетители наплевательски отнеслись к ограничениям.

В МВД «Комсомолке» пояснили, что сотрудниками полиции на данный момент проводится проверка по факту сообщения в СМИ о возможных нарушениях в одном из развлекательных заведений краевого центра.

Участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства, опрашивают организаторов мероприятия.