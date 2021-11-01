Мэрия просит красноярцев не прятать бездомных собак от отлова Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация города просит красноярцев не прятать бездомных собак от подрядчиков, которые приезжают отлавливать их по сигналам, поступивших через службу 005. По регламенту их привозят на пункт передержки, осматривает ветеринар, затем они проходят стерилизацию. И если животное не проявляет агрессии, его выпускают в среду обитания.

Так, с начала года через пункт передержки и стерилизацию прошли 2085 собак. Заявки на отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание, передержку, биркование и карантинирование исполняют три организации – КРООЗЖ «Бездомный пес», ИП Полякова и ООО «Берег».

К сожалению, в последнее время участились случаи нападения животных, в частности на детей. В то же время некоторые зоозащитники, узнав об этом, стараются спрятать животных. Считают, что делают добро, но по факту получается обратное. Если собака агрессивная, ее не отстреливают, как думают зоозащитники. Такие собаки остаются в пункте передержки пожизненно. И в месяц на их содержание тратится из бюджета миллион рублей.